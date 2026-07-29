Caltanissetta, il 30 luglio riapre la piscina comunale: intitolata all’ex sindaco e Stella d’oro al merito sportivo Raimondo Collodoro

La piscina comunale “Raimondo Collodoro” riapre al pubblico giovedì 30 luglio 2026 alle ore 18:30. Conclusi i lavori di riqualificazione, la struttura di via Rochester sarà accessibile a tutti i natanti che desidereranno fruire delle attività che saranno proposte.Saranno presenti il sindaco Walter Tesauro, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, le autorità civili e militari, il delegato CONI Caltanissetta Giuseppe Anzaldi e il Presidente FIN Sicilia Sergio Parisi. La piscina porta il nome di Raimondo Collodoro (1918-2003), sindaco di Caltanissetta nel 1972 e insignito nel 1987 con la Stella d’oro al merito sportivo.Insegnante di applicazione tecniche alle scuole medie inferiori, fu consigliere comunale ininterrottamente dal 1946 al 1975 ricoprendo anche l’incarico di vicesindaco e assessore in diverse Giunte. Fu eletto sindaco il 16 marzo 1972, incarico dal quale si dimise pochi mesi dopo a causa di minacce di stampo mafioso ricevute dall’esterno. A settembre, lasciato Palazzo del Carmine, fu posto sotto la protezione delle forze dell’ordine insieme alla sua famiglia.Raimondo Collodoro è ricordato anche oltre i confini di Caltanissetta per i suoi meriti sportivi sia come atleta sia come dirigente. Lungo ed intenso passato di sportivo sia come atleta sia come dirigente: da giovane, negli anni trenta fu campione siciliano e primatista nella corsa ad ostacoli e nella staffetta. Nel 1939 fu selezionato tra i probabili olimpionici dell’atletica leggera per la nazionale italiana ma lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’annullamento dei giochi olimpici fermò la sua corsa agonistica internazionale. Fu delegato CONI Caltanissetta dal 1951 al 1986.“Ricordare Raimondo Collodoro è un atto di riconoscenza verso un uomo che, con la sua visione lungimirante, ha lasciato un segno profondo nella storia di Caltanissetta – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni ricordando come, negli anni Sessanta, fu tra coloro che immaginarono e sostennero la realizzazione della piscina comunale, comprendendone il valore sociale, educativo e sportivo -. La targa che sarà scoperta alla presenza del figlio Angelo, rappresenta un doveroso gesto di memoria e gratitudine verso una figura esemplare della nostra storia”.