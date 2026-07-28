Serie D. Nissa, il 29 luglio test amichevole in famiglia al “Tomaselli”, dal 30 luglio al 13 agosto ritiro a Linguaglossa

Prosegue la preparazione estiva in casa Nissa. Quella odierna è stata la quinta giornata di lavoro e di ritiro per la truppa biancoscudata. L’allenatore Ciccio Di Gaetano, in sinergia con lo staff tecnico, sta portando avanti un programma di lavoro intenso, alternando sedute atletiche, esercitazioni tattiche e lavoro con il pallone per consentire alla squadra di mettere minuti nelle gambe e gettare le basi per una nuova stagione da protagonisti.

Il 29 luglio test mattutino in famiglia per la Nissa. Si tratterà di un appuntamento utile per valutare i progressi del gruppo e valutare da vicino i primi meccanismi di gioco. Dal 30 luglio, poi, la Nissa si trasferirà a Linguaglossa, in provincia di Catania, per proseguire il proprio ritiro fino al 13 agosto. In questo arco di tempo, la Nissa avrà modo, anche con la disputa di amichevoli, far crescere la condizione fisica, ma anche di consolidare schemi e spirito di gruppo in vista dei primi impegni ufficiali della stagione 2026/27.