Serie D. La nuova stagione sportiva prende forma: 1° turno di Coppa Italia il 23 agosto, 1^ Giornata di campionato il 6 settembre

La nuova stagione della Serie D 2026/2027 prende forma. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti definito il calendario delle prime competizioni ufficiali, fissando i punti di partenza della prossima annata calcistica.

Secondo quanto comunicato dagli organi competenti, la stagione si aprirà come di consueto con la Coppa Italia Serie D, che prenderà il via nella seconda metà di agosto. Il primo turno è previsto indicativamente per il 23 agosto 2026, data in cui le squadre inizieranno a contendersi il trofeo nazionale di categoria. A seguire, spazio al campionato: la Serie D 2026/2027 scatterà ufficialmente domenica 6 settembre 2026, confermando la tradizionale collocazione d’inizio stagione nella prima domenica di settembre.

Un avvio che segna il ritorno in campo delle 166 squadre suddivise nei consueti gironi regionali, pronte a inseguire promozione, playoff e salvezza. Come da prassi, il calendario della Serie D si svilupperà poi lungo tutta la stagione autunnale e invernale, con soste programmate e il consueto finale tra maggio e giugno, quando si decideranno promozioni in Serie C e retrocessioni nei campionati regionali. Una stagione già nel vivo della programmazione. Nonostante, l’estate sia ancora in corso, il Dipartimento Interregionale della LND ha già avviato tutte le attività organizzative, incluse iscrizioni, regolamenti e comunicazioni tecniche, per garantire il regolare avvio del campionato. L’edizione 2026/2027 si preannuncia come una delle più competitive degli ultimi anni, con un numero elevato di società storiche e piazze ambiziose pronte a contendersi il salto di categoria. (Foto Claudio Vicari)