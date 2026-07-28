Serie D. Al Gela riconfermato Simone Giuliano: per il difensore sarà la terza stagione consecutiva in biancazzurro

In casa Gela, per la prossima stagione una riconferma importante. Si tratta di Simone Giuliano, difensore di 29 anni. Per lui sarà la terza stagione consecutiva al Gela dove vanta 98 presenze in Serie D. Al Gela è ormai uno dei punti fermi della retroguardia biancazzurra. Lo è stato negli ultimi due anni e continuerà ad esserlo anche nella stagione che sta per cominciare.

Da quando è arrivato a Gela, ha contribuito alla conquista della promozione in Serie D e, nell’ultima stagione, ha confermato sul campo il suo valore, collezionando 33 presenze in campionato. Il suo percorso in biancazzurro non si misura soltanto con le presenze, ma con l’attaccamento dimostrato verso questi colori e verso una città che ha fatto suoi.