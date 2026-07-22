Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Nissa: già raggiunta quota 500 abbonati

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti in casa Nissa. In vista della nuova stagione sportiva 2026/2027, è stata raggiunta quota 500 abbonati. Si tratta di un dato che testimonia l’entusiasmo e l’attaccamento del popolo biancoscudato ai colori della Nissa. Ad acquistare gli abbonamenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato sono stati i tifosi Salvatore Callari e Salvatore Privitera.

La società ricorda che ogni abbonamento è molto più di un semplice titolo d’ingresso: è un atto d’amore, di fiducia e di appartenenza. È la dimostrazione che la Città crede nel progetto, nei suoi valori e nel futuro della Nissa. Al momento gli abbonati sono 500, ma si tratta di un dato destinato ad aumentare ulteriormente, a dimostrazione che il progetto Giovannone continua a riscuotere interesse, e partecipazione tra i tifosi della Nissa. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)