Promozione. La Sommatinese lancia un appello alla comunità: “Cercasi nuovi soci o si valuterà la cessione del titolo sportivo”

L’APD Sommatinese Calcio, in un comunicato ufficiale, s’è rivolta a tutta la comunità di Sommatino, ai propri tifosi, agli appassionati e a tutti coloro che hanno a cuore questi colori.

“Affrontare un campionato di Promozione – si legge nella nota – richiede oggi un impegno sempre maggiore, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto organizzativo. Gestire allenamenti, trasferte, gare, adempimenti burocratici e tutta la logistica che ruota attorno alla prima squadra e al settore societario è un lavoro impegnativo che, con l’attuale numero di dirigenti e collaboratori, diventa sempre più difficile sostenere”.

Per questo motivo, il Presidente Cristian Drogo e tutta la dirigenza lanciano un appello sincero alla cittadinanza. La società ha bisogno di persone disponibili a dare una mano concreta, entrando a far parte dell’organizzazione societaria. Non è necessario ricoprire ruoli particolari: servono volontà, spirito di collaborazione e amore per la Sommatinese. Ognuno, con il proprio tempo e le proprie competenze, può dare un contributo fondamentale alla crescita e alla continuità di questa realtà sportiva.

” Naturalmente – è stato precisato – saranno accolti con grande piacere anche coloro che vorranno entrare a far parte della società come nuovi soci, contribuendo al futuro del nostro progetto. L’APD Sommatinese Calcio rappresenta da ben 14 anni consecutivi, un patrimonio sportivo e sociale del nostro paese. È una realtà costruita con sacrifici, passione e dedizione, che merita di continuare a essere un punto di riferimento per la comunità.

Tuttavia – ha concluso la nota – è doveroso essere trasparenti: qualora non dovessero arrivare persone disposte a supportare concretamente la società sotto il profilo organizzativo e logistico, la dirigenza sarà costretta a valutare anche la cessione del titolo sportivo, una scelta che nessuno vorrebbe prendere ma che potrebbe diventare inevitabile per garantire la continuità dell’attività. Oggi più che mai, il futuro della Sommatinese dipende dall’aiuto di tutta la comunità. Chiunque voglia offrire il proprio contributo è invitato a contattare il Presidente Cristian Drogo, o qualsiasi dirigente della società. La Sommatinese è di tutti. Aiutiamola a continuare la sua storia”.