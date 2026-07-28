Promozione. Grandissimo colpo di mercato per il Serradifalco Calcio: torna il bomber Rosario Genova

Grandissimo colpo di mercato per il Serradifalco Calcio. La società del presidente Tonino Cavaleri s’è assicurata il centravanti Rosario Genova. Per i falchetti un ritorno importante quello del bomber deliano che ha scritto pagine indimenticabili con la maglia del Serradifalco Calcio.

La passata stagione Genova ha militato in Promozione nell’Aragona segnando ben 21 gol. Per lui parlano i numeri, le caterve di gol che, nel corso della sua carriera, ha segnato lasciando sempre il segno sotto porta grazie alla sua innata passione per il gol. Al Serradifalco, nella stagione 2023/2024, mise a segno in Prima categoria 26 gol. Fisico possente, carattere da combattente e un innato senso del gol: sono le caratteristiche di un attaccante capace di fare reparto da solo, di lottare su ogni pallone e di trasformare ogni occasione in una minaccia per gli avversari.

Per il Serradifalco Calcio un colpo da 90, di quelli che possono spostare gli equilibri di un campionato, come ha dimostrato il suo arrivo la passata stagione nelle fila dell’Aragona dell’ex Carmelo Giordano. Ovviamente la notizia dell’ingaggio di Rosario Genova ha creato grandissimo entusiasmo in un ambiente come quello del Serradifalco Calcio che, fin qui, in attacco ha messo a segno anche il colpo di Salvatore Vaccaro preso dalla Sommatinese, oltre alle riconferme di Castrillo, Goti e Salvo per quella che costituisce una stella a cinque punte capace di far sognare il popolo calcistico serradifalchese.