Pallavolo. Dal 27 luglio a Santa Caterina c’è il torneo Dinamica Summer Volley 2026

Torna a Santa Caterina, come ogni estate, il torneo Dinamica Summer Volley diventato un autentico classico. L’evento sportivo è organizzato dalla Dinamica di Cosimo Provenzano e Maria Grazia Bonasera e rappresenta per la comunità caterinese un momento non solo sportivo, ma anche di condivisione e unione.

A Santa Caterina, il binomio pallavolo – Dinamica è ormai consolidato da anni e trova nella Dinamica Summer Volley il suo punto di sintesi più alto e significativo. Il torneo, ideato da Cosimo Provenzano e Maria Grazia Bonasera, quest’anno prenderà il via il 27 luglio e si svolgerà in quello che ormai è diventato il suo naturale scenario, ovvero la villa Castelnuovo. Proprio la villa comunale caterinese è destinata a diventare un campo di pallavolo a cielo aperto pronto ad ospitare sfide all’ultima giocata tra amici, rivali e appassionati.

Tutti accomunati dall’obiettivo di vincere divertendosi. L’edizione di quest’anno sarà la decima e si annuncia come un’edizione da record. Tante le squadre partecipanti per un torneo la cui formula è quella del 4 contro 4 misto. La denominazione di ognuna delle squadre iscritte dovrà essere, come sempre, rigorosamente in dialetto. Una formula che, negli anni, si è dimostrata vincente e coinvolgente per quanti, senza l’assillo della vittoria a tutti i costi, cercano solo di divertirsi e di ritrovarsi davanti ad una rete ed un pallone.

La partecipazione al torneo è infatti senza alcun limite di età né di tesseramento risultando aperto a tutti, dai 9 ai 99 anni. Un’edizione, quella di quest’anno, sarà ancora una volta caratterizzato dal concetto di sport come vettore di socialità. I moduli per l’iscrizione, invece, potranno essere ritirati direttamente presso il Bar Europa oppure presso l’Oratorio. Per iscriversi c’è tempo fino al prossimo 19 luglio. L’evento di quest’anno è organizzato dalla Dinamica Santa Caterina in sinergia con l’amministrazione comunale; per informazioni è possibile telefonare al 328-6566462.