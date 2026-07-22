Nissa, Lorenzo Giovannone è ufficialmente Direttore Sportivo: conseguita l’abilitazione FIGC

CALTANISSETTA – Lorenzo Giovannone è ufficialmente un Direttore Sportivo. Il dirigente della Nissa ha infatti superato con successo gli esami finali del prestigioso corso organizzato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ottenendo l’abilitazione FIGC e l’iscrizione all’Albo dei Direttori Sportivi valido per le società di Serie A, Serie B e Lega Pro.

Un traguardo di grande valore professionale, raggiunto al termine di un percorso formativo particolarmente impegnativo che ha richiesto mesi di studio, preparazione e approfondimento delle competenze tecniche, organizzative e regolamentari richieste per ricoprire uno dei ruoli più delicati all’interno di una società calcistica.



Per la Nissa si tratta di una notizia che rappresenta motivo di soddisfazione. Giovannone, da tempo impegnato nel progetto sportivo biancoscudato, arricchisce infatti il proprio bagaglio professionale con una qualifica ufficiale rilasciata dalla FIGC, consolidando ulteriormente il proprio percorso all’interno del club.

La società ha espresso il proprio orgoglio per il risultato conseguito, sottolineando come l’abilitazione sia il frutto della serietà, dell’impegno e della dedizione con cui Giovannone ha affrontato il corso di Coverciano, distinguendosi fino al brillante superamento degli esami finali.

Il neo Direttore Sportivo ha voluto condividere questo importante momento con la famiglia biancoscudata, alla quale è legato da un forte senso di appartenenza. Un sentimento ricambiato dalla società, dallo staff tecnico, dalla squadra e dai tifosi, che hanno rivolto a Giovannone le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto.



L’abilitazione rappresenta non solo un importante riconoscimento personale, ma anche un valore aggiunto per la Nissa, che potrà continuare a contare su una figura qualificata e sempre più preparata nella programmazione e nella gestione dell’area sportiva. Un nuovo punto di partenza, dunque, per affrontare con competenza e ambizione le sfide che attendono il club nelle prossime stagioni.