Napoli ko 3-1 con l’Arezzo nella prima amichevole stagionale

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Prima amichevole stagionale per il nuovo Napoli targato Allegri che, con le gambe ancora pesanti dopo i primi giorni di preparazione, va ko 3-1 con l'Arezzo, club neo promosso in Serie B. Allo stadio comunale di Dimaro decidono le reti di Cerri all'11', Gelli al 56' ed Eklu all'89'. Per gli azzurri gol della bandiera di Politano al 61' che prima sbaglia un rigore e poi ribadisce in rete dopo la respinta del portiere Serban. Nel primo tempo Allegri ha schierano Meret (31' Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. Formazione stravolta dal tecnico toscano nella ripresa dove ha messo in campo: Milinkovic-Savic (62' Contini); Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Vergara; Politano, Lucca, Rao.

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