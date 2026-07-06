Mondiali, Inghilterra ai quarti: Messico battuto 3-2 negli ottavi

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L'Inghilterra batte il Messico per 3-2 a Città del Messico oggi, 6 luglio 2026, negli ottavi di finale dei Mondiali. La Nazionale dei Tre Leoni vola ai quarti e affronterà la Norvegia, vittoriosa per 2-1 contro il Brasile. Il match allo stadio Azteca prende letteralmente fuoco nel finale del primo tempo. L'Inghilterra colpisce per 2 volte nel giro di 100 secondi con Bellingham. Il 'tuttocampista' del Real Madrid sblocca il risultato al 36'. Percussione eccellente di Rice che divora 40 metri di campo, cross di Saka: Bellingham è puntuale all'appuntamento e firma l'1-0 con un colpo di testa. Si riparte e arriva il bis. Il Messico rimette in gioco al 38' e si fa male da solo. I padroni di casa perdono subito una palla sanguinosa, Gordon innesca Kane che è rapido a metere al centro per Bellingham: tocco elementare, 2-0.

Il Messico, alle corde, rientra in partita al 42' con la prodezza di Quinones. La respinta della difesa dell'Inghilterra è rivedibile, Quinones raccoglie e calcia: destro potentissimo al volo sotto la traversa, 1-2.

L'Inghilterra rimane in 10 al 54' per l'espulsione di Quansah ma riesce a calare il tris al 60'. Gordon, innescato dalla sponda di Kane, viene travolto da Rangel: penalty, Kane non sbaglia dal dischetto e firma il 3-1 al 60'.

Il Messico torna in scia al 69'. Nuovo rigore, stavolta decisivo il Var che richiama l'arbitro: l'intervento di Kane in versione difensiva è falloso. Dal dischetto, Jimenez fa centro: 2-3. Mancano oltre 20 minuti alla fine, il Messico cerca la rimonta spinto dal pubblico dell'Azteca. L'Inghilterra resiste, il muro davanti alla porta di Pickford regge. I Tre Leoni vincono 3-2 e volano ai quarti, ora la sfida con la Norvegia di super Haaland.

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