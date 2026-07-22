Modena, morta 55enne investita: era tra feriti dell’attentato del 16 maggio

(Adnkronos) –

Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell’attentato a Modena del 16 maggio scorso, quando l'auto guidata a folle velocità da Salim El Koudri piombò sui pedoni che passeggiavano in centro città. La donna, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in terapia intensiva all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa in passato dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. In una nota, le direzioni, i medici e il personale infermieristico di Azienda ospedaliero-universitaria, Azienda Usl di Modena e Azienda Usl di Bologna, esprimono "il loro più sentito cordoglio alla famiglia della paziente".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)