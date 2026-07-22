Milo, il 9 agosto la quinta edizione del Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla: sul palco Amara e Simone Cristicchi

Cinque edizioni per celebrare due artisti che hanno fatto di Milo il loro luogo dell’anima. Domenica 9 agosto, alle ore 21, l’Arena Teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo ospiterà la quinta edizione del ‘Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro Amico… Ti vengo a cercare’, organizzato dalla Pro Loco di Milo con la direzione artistica di Alfio Zappalà, appuntamento che negli anni si è affermato come uno degli eventi culturali più significativi dell’estate siciliana, capace di coniugare musica, memoria e valorizzazione del territorio. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno Amara e Simone Cristicchi, due artisti legati da un profondo percorso musicale e umano, che interpreteranno alcune delle pagine più intense del repertorio di Franco Battiato e Lucio Dalla. Ad accompagnarli sarà la Ethos Orchestra, diretta dal maestro Daniele Zappalà, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Ruggero Sardo.Nato per rendere omaggio ai due grandi cantautori che hanno scelto Milo come luogo di vita e di ispirazione, il tributo è cresciuto anno dopo anno, richiamando migliaia di spettatori e ospitando interpreti di primo piano del panorama musicale italiano. Nelle precedenti edizioni sono saliti sul palco artisti come Morgan, Dolcenera, Giovanni Caccamo, Leo Gassmann, Amara e Bianca Atzei, contribuendo a consolidare il prestigio della manifestazione e a rinnovare il legame tra la comunità milese e l’eredità artistica di Battiato e Dalla. Anche quest’anno sarà conferito il Premio ‘Caro Amico… Ti vengo a cercare’, riconoscimento dedicato a personalità e giovani talenti che, attraverso il proprio impegno artistico, culturale o professionale, contribuiscono a promuovere i valori dell’arte, della cultura e del territorio, nel solco dell’esempio lasciato da Franco Battiato e Lucio Dalla. “Raggiungere la quinta edizione rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – dichiara il presidente della Pro Loco di Milo, Alfredo Cavallaro – Questo evento è nato con l’obiettivo di custodire e tramandare il legame straordinario che Franco Battiato e Lucio Dalla hanno avuto con Milo. In questi anni è cresciuto grazie all’affetto del pubblico, al sostegno delle istituzioni, degli sponsor e dei tanti volontari che rendono possibile questa manifestazione. Oggi il Tributo è diventato un appuntamento identitario per la nostra comunità e un importante richiamo culturale e turistico”.L’evento è ormai diventato un appuntamento tra i più attesi dell’estate siciliana. “Ogni edizione è una nuova sfida artistica – aggiunge il direttore artistico Alfio Zappalà – Abbiamo sempre cercato interpreti capaci non di imitare Battiato e Dalla, ma di raccontarne l’essenza con sensibilità e personalità. Quest’anno l’incontro tra Amara e Simone Cristicchi darà vita a uno spettacolo intenso, poetico e profondamente emozionante, nel quale la musica diventerà occasione di riflessione, memoria e condivisione. Milo continua a essere il luogo ideale per celebrare due artisti universali”.