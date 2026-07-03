La Russa: “Europa si è svegliata in guerra, Italia sia centrale in Mediterraneo”

(Adnkronos) – "Non c'è bisogno di una grande fantasia per capire che viviamo un momento di estrema difficoltà. Da 80 anni, dalla fine della guerra mondiale l'Europa si era illusa che le guerre erano lontane. Ci siamo svegliati e c'è il mondo in guerra. Io credo che l'Italia debba riappropriarsi della propria vocazione mediterranea. E' stato giusto rafforzare il nostro ruolo nel dopoguerra nel Centro Europa ma negli ultimi anni stiamo riscoprendo che il ruolo dell'Italia deve essere centrale nel Mediterraneo e lo stiamo facendo ad esempio con il Piano Mattei". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Myrta Merlino e dal direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, a 'Pantelleria– Mediterraneo D'Autore', la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor, e rispondendo sulla guerra in Ucraina. Capitolo Trump-Meloni: "Chi conosce Meloni sa che tutto fa eccetto che supplicare qualcuno, forse la Madonna può supplicare a volte, ma un uomo mai…", dice La Russa sulle polemiche tra il presidente degli Usa e la presidente del Consiglio. "Il modo in cui Trump svolge le proprie battaglie e il tono con cui si rivolge ai propri interlocutori non mi piace. All'ambasciatore Fertitta ho detto che pretendiamo la pari dignità, sappiamo che ci sono differenze di peso ma è anche giusto che ogni Paese abbia come stella polare l'interesse nazionale". Si parla del Quirinale. La Russa successore di Sergio Mattarella? "Non mi piacerebbe fare il presidente della Repubblica, ora faccio il presidente del Senato e ho i miei spazi, e poi non credo che sarebbe facile trovare il consenso sul mio nome".

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