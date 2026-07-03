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La Nissa conferma Gino Palermo responsabile antincendio e della formazione

Redazione 1

La Nissa conferma Gino Palermo responsabile antincendio e della formazione

Ven, 03/07/2026 - 23:03

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Una conferma all’insegna della tradizione Nissa. E’ quella che la dirigenza biancoscudata ha deciso a proposito di Gino Palermo, storico dirigente biancoscudato da sempre vicino alla Nissa e al suo universo sportivo. Per la prossima stagione Gino Palermo continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile antincendio e della formazione all’interno della società biancoscudata.

Una conferma che va ben oltre il semplice aspetto organizzativo, perché Palermo rappresenta da decenni una vera e propria istituzione per la Nissa. Nel corso degli anni ha collaborato con la società in diverse vesti, sempre distinguendosi per professionalità, senso del dovere e un profondo attaccamento ai colori biancoscudati.

Figura storica e punto di riferimento per l’intero ambiente, Palermo incarna perfettamente i valori della Nissa: dedizione, sacrificio e spirito di appartenenza. La sua più che trentennale esperienza nel settore della sicurezza e dell’antincendio costituisce un patrimonio imprescindibile per il club, rendendolo una presenza indispensabile per l’intera famiglia biancoscudata.Il suo contributo quotidiano, svolto con serietà e grande spirito di servizio, ha rafforzato negli anni l’organizzazione interna della società, guadagnandosi la stima incondizionata della dirigenza e l’affetto dei tifosi, che ne riconoscono unanimemente il valore umano oltre che professionale.

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