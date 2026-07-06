Iscrizioni in chiusura alla 61^ Rieti Terminillo

Scade oggi, lunedì 6 luglio, il termine ultimo per iscriversi alla 61ª edizione della Rieti Terminillo, 59ª Coppa Bruno Carotti, in programma dal 10 al 12 luglio sulla SS 4 Bis del Terminillo. L’Automobile Club Rieti invita tutti i piloti e i team a completare senza ulteriori indugi le formalità di iscrizione, unica condizione per prendere parte a quella che è universalmente riconosciuta come la prova più estrema del Campionato Italiano Supersalita, di cui è quinto appuntamento, oltre ad essere round di Campionato italiano Velocità Montagna con doppia validità per zona sud e nord.

La procedura di iscrizione si perfeziona attraverso due canali: il portale Rallyenter (rallyenter.it), dove è necessario inserire i propri dati nell’area riservata, e il sito istituzionale di ACI Sport, dove è richiesto il medesimo adempimento. Superata la scadenza odierna, non sarà più possibile completare la registrazione.

La Rieti Terminillo si conferma banco di prova di assoluto rilievo per il panorama motoristico nazionale ed europeo. Con partenza dalla storica “colonnina” di Lisciano (550 m s.l.m.) e arrivo a Pian de Valli (1.579 m s.l.m.), il tracciato si sviluppa per 13,450 km in un’unica manche, con un dislivello di 1.029 metri e una pendenza media del 7,5%. Quattro tornanti e due chicane spezzano tratti ad alta scorrevolezza tecnica, per una media di gara che solo i migliori sanno interpretare al meglio: numeri e dati che rendono la cronoscalata reatina una delle prove più selettive ed impegnative d’Europa, ambita da piloti e team di assoluto livello.

Il Presidente dell’Automobile Club Rieti, Avv. Alessandro de Sanctis, ribadisce l’importanza dell’appuntamento: «La Rieti Terminillo è una gara che seleziona i migliori, per caratteristiche del tracciato e per il livello di preparazione richiesto. Invitiamo tutti i piloti che ancora non lo avessero fatto a completare oggi stesso le iscrizioni: desideriamo che nessun protagonista resti escluso da un appuntamento che rappresenta una pagina viva della storia dell’automobilismo italiano».

Il programma della manifestazione prevede il 10 luglio le verifiche tecniche e sportive, l’11 luglio le prove ufficiali di ricognizione, e il 12 luglio la gara vera e propria, che vedrà le vetture sfidarsi sul cronometro lungo le pendici del Monte Terminillo, davanti a migliaia di spettatori attesi lungo il percorso e con copertura mediatica di vertice su tutti i canali TV e streaming ACI Sport.

L’Automobile Club Rieti attende quanti vogliono celebrare la 64^ edizione della iconica competizione e rinnova quindi l’invito per essere i protagonisti della 61ª Rieti Terminillo.