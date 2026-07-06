Il nisseno Andrea Grillo è il nuovo campione italiano assoluto Pro Fight 1

Domenica 5 luglio 2026 nella splendida cornice catanese del lido Le Capannine all’evento Fighters Invasion, V edizione , organizzato dal maestro Antonio Provvidenti , il nisseno Andrea Grillo (the Alien) della SINGTO GYM CALTANISSETTA allenato dal maestro Leonardo Grillo, in questo percorso ha messo cuore, sacrificio, sudore e tanta voglia di vincere in ogni singola sessione di preparazione.

Alla fine il ring ha dato il verdetto finale: dopo un match a senso unico terminato con un KO alla terza ripresa, Grillo ha vinto il titolo italiano PRO FIGHT 1 nella categoria 67kg laureandosi dunque campione italiano assoluto.

In questo modo la Singto Gym Caltanissetta ha dimostrato di potersi proporre ad alti livelli, ma soprattutto Andrea Grillo ha dimostrato di essere tosto e pronto per traguardi di livello superiore.