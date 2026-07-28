Il New Golden Tennis Caltanissetta s’impone ai Campionati regionali Under 18 a squadre

Grandissima vittoria del New Golden Tennis Caltanissetta ai Campionati siciliani under 18 a squadre. Un’affermazione di forza, coraggio, bravura e tecnica, quella che hanno ottenuto i tennisti nisseni capitanati da Paolo Fasciana.

I nisseni del New Golden Tennis Caltanissetta si sono imposti grazie al successo esterno per 2-0 a spese degli etnei del Pinea. La squadra nissena è composta da: Carlo Cavaleri, Paolo Argentanti, Bruno Di Benedetto e Flavio Martorana, guidati dall’esperto Paolo Fasciana.

Il New Golden Tennis, nell’occasione, ha ottenuto i complimenti da parte del presidente Giorgio Giordano e da parte del consiglio regionale per la bella vittoria ottenuta.