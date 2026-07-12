‘Il barbiere di Siviglia’ conquista la Cavea, trionfo di applausi per il Rossini del Maggio

(Adnkronos) – Un successo pieno, scandito da applausi calorosi e da un pubblico divertito e partecipe. Nella serata di sabato 11 luglio la Cavea del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha accolto il ritorno de "Il barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, uno dei capolavori più amati del repertorio operistico, confermando ancora una volta la forza di un allestimento capace di rinnovarsi senza perdere freschezza. La regia di Damiano Michieletto, ripresa con brillantezza da Stefania Grazioli, continua a conquistare per il suo linguaggio vivace, colorato e ricco di trovate sceniche. Pensato originariamente per uno spazio all'aperto, lo spettacolo ha trovato nella Cavea fiorentina la sua dimensione ideale, trasformando il palcoscenico in un luogo dove fantasia, comicità e musica si fondono in un ritmo travolgente. Sul podio si è distinto il ventiseienne Riccardo Bisatti, giovane talento tra le più promettenti bacchette della nuova generazione. Con gesto preciso, sicuro e sempre attento al palcoscenico, ha guidato Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, preparato da Lorenzo Fratini, valorizzando con equilibrio e brillantezza la vivacità della partitura rossiniana. Se durante la giornata Firenze era stata soffocata dall'afa, con temperature vicine ai 35 gradi, la Cavea ha accolto artisti e spettatori con una piacevole brezza serale che ha reso ancora più godibile una rappresentazione destinata a conquistare il pubblico. Il cast ha dato prova di notevole affiatamento e di una spiccata verve teatrale. Marco Ciaponi ha interpretato con eleganza il Conte d'Almaviva, mentre Alexandra Meteleva ha offerto una Rosina fresca, vivace e convincente, capace di trasmettere leggerezza e spontaneità. Min Kim ha vestito i panni di Figaro con energia e presenza scenica, confermando tutte le qualità richieste al celebre factotum rossiniano. Ottime anche le interpretazioni di Roberto De Candia nel ruolo di Don Bartolo e di Giorgio Caoduro in quello di Don Basilio, affiancati da Gonzalo Godoy Sepúlveda (Fiorello e Un ufficiale) e Aloisia De Nardis (Berta). La cifra vincente dello spettacolo resta il suo registro giocoso, ironico e a tratti goliardico, sostenuto da una recitazione brillante e da una perfetta intesa tra canto e azione scenica. L'assenza di scenografie tradizionali concentra l'attenzione sulle voci, sulla musica e sulle irresistibili gag costruite con precisione, lasciando emergere tutta la modernità della partitura rossiniana. L'originale apertura, con il viaggio in treno da Firenze a Siviglia annunciato dall'altoparlante, introduce il pubblico in un percorso immaginario attraverso l'opera. I costumi di Carla Teti, dai colori vivaci e volutamente caricaturali, richiamano la Commedia dell'Arte e trasformano i protagonisti in figure grottesche e immediatamente riconoscibili: un Don Basilio verde d'invidia come un basilisco, un Figaro dai tratti volpini, un Don Bartolo candido e massiccio come un bulldog geloso e una Rosina vestita di rosso, simbolo di passione e vitalità. Giunto all'undicesima ripresa dal debutto del 2005 al Teatro Romano di Fiesole, questo "Barbiere di Siviglia" dimostra di non aver perso smalto. Al contrario, continua a parlare a un pubblico di tutte le età grazie a un equilibrio riuscito tra tradizione e invenzione scenica. La lunga ovazione finale ha confermato il successo della produzione: una serata di grande spettacolo che ha saputo regalare sorrisi, emozioni e musica di altissimo livello, ribadendo il fascino senza tempo del capolavoro di Rossini e la vitalità della stagione estiva del Maggio Musicale Fiorentino. (di Paolo Martini)

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