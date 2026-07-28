Il 2 agosto a Serradifalco si corre la nona edizione del Memorial “Gaetano Gruttadauria”

Si svolgerà il prossimo 2 agosto la nona edizione del Memorial di podismo “Gaetano Gruttadauria”. L’evento è dedicato al giovane serradifalchese di 39 anni che, nell’agosto di quello stesso anno, rimase coinvolto in un incidente autonomo assieme al padre in contrada Marici mentre stava rientrando dal lavoro.

A distanza di quasi 13 anni, la memoria di Gaetano è ancora viva nella comunità serradifalchese che il prossimo 2 agosto, ne rinnoverà il ricordo con la nona edizione 2026 del Memorial di podismo. Una gara che, al di la dell’evento sportivo, vuole essere un richiamo alla memoria a proposito di un giovane strappato alla vita da quel tragico incidente e che, oltre al lavoro e al volontariato, tanto amava lo sport. In tanti lo ricordano tifosissimo del Serradifalco Calcio e della Juventus, ma anche protagonista nelle rappresentazioni della Settimana Santa dove interpretava il ruolo di Barabba.

La gara del prossimo 2 agosto, che vedrà la presenza anche di diversi top runner, è valida come prova del Grand Prix interprovinciale Caltanissetta-Enna. Il programma prevede alle ore 18.30 la riunione della giuria e dei partecipanti. Alle 19,30 via alle gare delle varie categorie giovanili. Alle ore 20, invece, prenderà il via la gara vera e propria con protagonisti i master che si sfideranno lungo un tracciato cittadino di 6,5 km per la conquista non solo del podio assoluto, ma anche di quello delle varie categorie in base all’età, sia al maschile che al femminile.

Il tutto nel ricordo di Gaetano la cui memoria annualmente, tranne che nel periodo dell’emergenza Covid, è stata onorata grazie a questa bella iniziativa organizzata dall’associazione sportiva Corri Serradifalco del presidente Michelangelo Cordaro, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera).