Gabriella Favara è la nuova presidente di Assovini Sicilia

(Adnkronos) – Cambio al vertice di Assovini Sicilia. Gabriella Favara è la nuova presidente dell’associazione che riunisce cento aziende vitivinicole siciliane e del neo eletto Consiglio di amministrazione, integralmente rappresentato dagli under 40 del gruppo Generazione Next: Graziano Nicosia, Costante Planeta, Cristina Madaudo, Pietro Pollara, Alessandro Tasca, Enrica Spadafora, Totò Navarra, Pierfilippo Marchello. Nominata nella seduta di oggi, lunedì 6 luglio, dal nuovo Cda, Gabriella Favara, under 30, marsalese, International Marketing Manager dell’azienda di famiglia Donnafugata, è entrata in azienda quattro anni fa dopo la laurea in Economia aziendale e un master in business management a Oxford. Dopo diverse esperienze aziendali nel trade marketing, Gabriella Favara ritorna in Sicilia per occuparsi di mercati esteri per Donnafugata. “Per me è una grande emozione rivestire questo ruolo e poter condividere questo percorso con i compagni di squadra della Generazione Next. È molto forte l'idea di poter continuare a dare linfa e dare energia a questa associazione tutti insieme, con una voce giovane che ha voglia di cambiamento e di innovarsi. Sarà sicuramente una grande sfida che ci darà la possibilità di contribuire inaugurando un nuovo corso ma senza mettere in discussione i valori di questa associazione. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare sempre più le esigenze del mercato, di stare al passo con i cambiamenti, sperando anche di essere molto reattivi e proattivi nell'intercettare le opportunità del settore. Vogliamo potare sempre più in alto una Sicilia che con Assovini racconta un caso esemplare di associazionismo capace di promuovere un settore importante come quello vitivinicolo e di fare squadra”, commenta la neo presidente Gabriella Favara. Del nuovo Consiglio di amministrazione di Assovini fanno parte: Gabriella Favara (presidente); Pietro Pollara (vicepresidente); Graziano Nicosia (Tenute Nicosia); Costante Planeta (Planeta); Alessandro Tasca (Tasca d’Almerita); Cristina Madaudo (Camporè); Enrica Spadafora (Dei Principi di Spadafora); Pierfilippo Marchello (Cantine Pellegrino); Totò Navarra (Tenute Navarra).

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