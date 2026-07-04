Eccellenza. Il Niscemi, per la nuova stagione sportiva, riconferma la dirigenza per dare continuità al suo progetto

Prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2026/2027 del Niscemi Calcio. La società conferma integralmente la dirigenza della passata stagione, mantenendo invariati ruoli e assetto organizzativo, a testimonianza della fiducia nel lavoro svolto e della volontà di dare continuità a un progetto serio e ambizioso guidato dai Presidenti Fabio Di Franco e Alessandro Ristagno.

Contestualmente, il Niscemi Calcio dà il benvenuto a due nuovi dirigenti che hanno scelto di sposare il nostro progetto: gli imprenditori niscemesi Rosario Benintende e Giuseppe Quinci, ai quali rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro.

“Ripartiamo con ancora maggiore forza – ha detto la dirigenza – consapevoli delle sfide che ci attendono ma anche delle enormi potenzialità che questa società, questa squadra e questa città possono esprimere. Il nostro obiettivo è continuare a costruire qualcosa di importante, capace di rendere orgogliosi i tifosi, i giovani, le famiglie e l’intero comprensorio.

Dopo mesi difficili per la nostra comunità, il Niscemi Calcio vuole essere un simbolo di unità, appartenenza e riscatto. Perché Niscemi merita di sognare, di crescere e di guardare al futuro con fiducia. La nuova stagione è iniziata. (Eda Communication)