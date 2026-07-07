Concluso con successo il torneo estivo “Futsal Caterinese 2026”

Si è concluso il torneo estivo “Futsal Caterinese 2026”, promosso dall’A.S.D. Caterinese 2023 e coordinato in modo eccellente da un gruppo di giovani appassionati.

l’amministrazione comunale, nell’occasione , ha espresso il suo sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e la dedizione con cui hanno organizzato questa manifestazione, regalando tante serate all’insegna dello sport, della condivisione, del tifo e della spensieratezza.

Un grazie speciale anche al mister Salvatore Rizza che, con grande disponibilità, ha arbitrato tutte le partite del torneo. A lui è toccato, probabilmente, il compito più difficile.

Notevole l’apporto dei partecipanti, ma anche degli spettatori e di quanti hanno contribuito, in ogni modo, alla riuscita di questa bella iniziativa. Il sindaco ha inteso anche rivolgere un plauso al Comando Stazione dei Carabinieri e alla Croce Rossa Italiana, sempre presenti e disponibili nel garantire sicurezza e assistenza durante l’evento.