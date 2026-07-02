Salute

Mussomeli, lavori manutenzione ambienti esterni plessi scolastici comunali

Carmelo Barba

Mussomeli, lavori manutenzione ambienti esterni plessi scolastici comunali

Gio, 02/07/2026 - 10:50

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MUSSOMELI – Ogni cosa a suo tempo. Scuole chiuse ed il periodo è adatto per eseguire i lavori già programmati negli Istituti scolastici comunali.. Una pausa estiva, dunque che consente, agevolmente, l’esecuzione di lavori fi manutenzione degli spazi esterni ai plessi scolastici del “Comprensivo “Leonardo Da Vinci”. Dunque ambienti funzionali, sicuri ed accoglienti per studenti, insegnanti e famiglie all’apertura delle scuole con la ripresa delle lezioni.

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