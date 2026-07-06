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Cina, il settore logistico in crescita dello 0,3% a giugno

Redazione

Cina, il settore logistico in crescita dello 0,3% a giugno

Lun, 06/07/2026 - 21:00

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore logistico della Cina ha continuato a crescere nel mese di giugno 2026, con il relativo indice di attività commerciale in ulteriore lieve aumento, secondo i dati diffusi dalla Federazione cinese della logistica e degli acquisti.

L’indice che monitora il mercato logistico del Paese, un indicatore della vitalità economica, si è attestato al 50,6% a giugno, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a maggio.

Dei 12 sottoindici, nove sono rimasti al di sopra della soglia tra espansione e contrazione, mentre sia l’indice del volume d’affari sia quello dei nuovi ordini hanno registrato aumenti congiunturali consecutivi.

La federazione ha affermato che la domanda di servizi logistici nel settore manifatturiero cinese ha continuato a registrare un andamento in costante crescita, guidata da settori come apparecchiature elettroniche e meccaniche, apparecchiature per le telecomunicazioni, mezzi di trasporto ed elettrodomestici a risparmio energetico.

La federazione ha inoltre rilevato che la domanda di tali servizi legata ai consumi è rimasta stabile a giugno, perchè la spesa durante le festività ha stimolato le attività commerciali nel commercio all’ingrosso, nelle catene di vendita al dettaglio e nei supermercati.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

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