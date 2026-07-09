Ztl al lungomare di Gela, ristoratori in ginocchio: “Locali vuoti e incassi a picco, il Comune ci ascolti”

Ristoranti e bar vuoti durante la settimana, incassi a picco e drastico calo delle presenze. I commercianti del lungomare di Gela lanciano un grido d’allarme e chiedono modifiche urgenti alla Ztl nel tratto compreso tra la rotonda della “Conchiglia” e la rotonda “Borsellino”.L’attuale calendario prevede l’attivazione della Zona a Traffico Limitato dalla domenica al giovedì dalle 20:30 alle 23:00, e il venerdì e il sabato dalle 20:30 fino alle 2 di notte. Una decisione, quella adottata dall’amministrazione comunale che, secondo gli operatori economici della zona, si sta rivelando fallimentare: nei giorni feriali il flusso di persone è ridotto ai minimi termini, penalizzando pesantemente i locali.Per l’intero periodo estivo, l’amministrazione ha organizzato solo due eventi: uno a fine luglio e uno il 10 agosto. Si lamenta anche la carenza di parcheggi. L’unico presente in zona, il parcheggio Arena, risulta incustodito, privo di illuminazione e con l’ascensore fuori servizio.Sebbene i ristoratori siano stati ascoltati, nel corso di un incontro, prima che la Ztl entrasse in vigore, le richieste della categoria sono rimaste inascoltate con decisioni calate dall’alto.I commercianti propongono una rimodulazione degli orari della Ztl. La categoria, per permettere il normale afflusso dei clienti, propone di eliminare la Ztl da lunedì a giovedì e di apportare delle modifiche all’attuale orario del fine settimana, riducendolo dalle 2 alla mezzanotte.Gli operatori chiedono un nuovo incontro con l’assessore al ramo, Simone Morgana, per trovare una soluzione alle loro richieste. In caso contrario sono pronti ad abbassare le saracinesche dei loro locali.