Caltanissetta, Palazzo Moncada si tinge di contemporaneo: l’associazione Ignorarte presenta l’evento artistico “Ignora(r)teci”

L’Associazione Culturale Ignorarte è lieta di invitare il pubblico e la stampa all’inaugurazione del prestigioso evento espositivo “Ignora(r)teci”, che si terrà nella storica e suggestiva cornice di Palazzo Moncada dal 18 al 30 luglio 2026. La manifestazione si configura come un ricco e articolato percorso culturale che vedrà la convivenza di ben quattro mostre d’arte contemporanea distinte, capaci di far dialogare visioni personali, riflessioni globali e linguaggi multimediali d’avanguardia.

Le mostre personali ( A cura di Andrea Guastella). Il noto critico e curatore Andrea Guastella firmerà la direzione critica di due significative esposizioni personali, allestite all’interno del circuito dell’evento: “Friuti semu! Arrì” di Salvatore Cammilleri: L’artista torna a proporre, per la seconda attesissima volta, la sua personale, intima e profonda visione sulla propria terra d’origine, la Sicilia, esplorandone le contraddizioni, l’identità e la travolgente bellezza. “Iconomorfia” di Francesca Nesteri: Una mostra inedita che rappresenta una nuova visione e una complessa evoluzione del concetto stesso di “icona”. L’artista traghetta lo spettatore in un territorio visivo mutato e speculativo.

Le mostre collettive (Direzione Artistica Ignorarte). La direzione artistica di Ignorarte curerà invece due importanti progetti collettivi che vantano la partecipazione di stimati artisti nazionali e internazionali, uniti in un coro di voci e media differenti: “Gaia Terra”: Una rassegna corale in cui i partecipanti, esprimendosi attraverso pittura, fotografia, installazione e scultura, offriranno il proprio personale ed eterogeneo punto di vista sul nostro pianeta, toccando corde ecologiche, poetiche e sociali. “GENE”: Un’esplorazione focalizzata sui linguaggi della videoart, che vedrà diversi autori confrontarsi, decostruire e interpretare il concetto biologico e metaforico del “gene”, tra identità, evoluzione e memoria futura.