Caltanissetta, “KalatIn”: una serata di solidarietà, buon cibo e partecipazione per sostenere il residenziale di ConSenso

Caltanissetta 10 luglio 20206 -. Caltanissetta, definita – come ricorda la scritta all’ingresso della città – cuore del gusto, diventa sempre più anche cuore dell’inclusione. Lo dimostrano Michele Tornatore e la cooperativa sociale ConSenso, che da oltre dieci anni accompagna quotidianamente persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie con progetti educativi, terapeutici e di autonomia.

Nasce così KalatIn, un appuntamento che mette insieme ciò che davvero unisce: risate, leggerezza, buon cibo, comunità. Un’idea semplice e potente, resa possibile dall’incontro tra la sensibilità del noto ristoratore nisseno e l’esperienza della cooperativa.

Il 30 luglio, nella sede madre di ConSenso, alla tenuta S. Angela Merici – contrada Roccella snc – si terrà un evento di raccolta fondi dedicato al completamento del residenziale, uno dei progetti più ambiziosi del percorso che la cooperativa porta avanti da anni. Per informazioni e prenotazioni per l’apericena è possibile contattare il numero 328 2803076.



Perché è importante il residenziale per tutta la comunità



Il residenziale è una struttura pensata per offrire vita quotidiana, cura, autonomia e continuità alle persone con autismo che non possono contare, o non potranno contare in futuro, sul supporto familiare. Non è un “dopo di noi” inteso come soluzione estrema: è un durante noi, un luogo che garantisce stabilità, routine, relazioni, sicurezza. È importante per le famiglie, che trovano una risposta concreta a una domanda che spesso resta sospesa per anni. Ma è importante anche per la comunità, perché un territorio che si prende cura dei suoi cittadini più fragili è un territorio che cresce, che si responsabilizza, che diventa più giusto. Un residenziale ben progettato rafforza la rete sociale, crea opportunità di lavoro qualificato, alleggerisce il carico delle famiglie, promuove una cultura dell’inclusione che non si limita agli slogan e offre continuità educativa evitando interruzioni che possono compromettere i progressi. In una città come Caltanissetta, dove la dimensione comunitaria è ancora forte, il residenziale diventa un patrimonio collettivo: un luogo che non appartiene solo a chi lo abita, ma a chi lo sostiene, lo immagina, lo difende.

KalatIn non è una semplice serata di beneficenza. È un gesto pubblico, un modo per dire che l’inclusione non è un tema per addetti ai lavori ma un impegno condiviso. È un invito a partecipare, a conoscere, a contribuire. Il buon cibo diventa un ponte, la convivialità un linguaggio comune, la solidarietà una scelta che si fa insieme.

Caltanissetta ha una lunga storia di comunità, di relazioni, di luoghi che si aprono. ConSenso e Michele Tornatore aggiungono un tassello nuovo: un modo di fare inclusione che passa dalla quotidianità, dalla semplicità, dalla bellezza delle cose fatte bene. Il 30 luglio, a partire dalle 19:00, sarà un momento di festa, certo. Ma sarà soprattutto un passo avanti verso un progetto che può cambiare la vita di molte persone e, con essa, il volto della città.