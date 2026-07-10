Calcio giovanile. La Nissa riconferma Massimo Ribellino alla guida dell’Under 15 Regionale

La NISSA F.C. riparte da una certezza: Massimo Ribellino sarà ancora l’allenatore dell’Under 15 Regionali anche nella prossima stagione. Dopo l’esaltante campionato appena concluso, caratterizzato da una crescita costante della squadra, risultati importanti e un’identità di gioco ben definita, la società ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico, premiando il lavoro svolto sul campo e il percorso di valorizzazione dei giovani calciatori.

La conferma di Ribellino rappresenta un segnale di continuità e di grande ambizione. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, capace di lottare fino all’ultimo per la conquista del titolo regionale e centrare il prestigioso traguardo della promozione al campionato Élite.