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Al Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, la Corri Serradifalco gran protagonista con 5 suoi atleti

Redazione 1

Al Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, la Corri Serradifalco gran protagonista con 5 suoi atleti

Mar, 28/07/2026 - 16:21

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Il Giro Podistico Internazionale di Castelbuono ha compiuto 100 anni e la Corri Serradifalco, domenica 26 luglio 2026, ha partecipato alla festa del borgo madonita, schierando ai nastri di partenza cinque atleti, nelle corse che hanno preceduto l’evento clou della giornata: la gara degli elite, con protagonisti svariati campioni di caratura internazionale, tra i quali un sontuoso Tola, campione olimpico in carica di maratona, che si è aggiudicato l’edizione 100 della corsa podistica più antica d’Europa.

Ad aprire la giornata agonistica castelbuonese è stato il 4º Palio delle Province, una staffetta riservata ad atleti dei settori giovanili rappresentanti le nove province siciliane. E tra i quattro giovani selezionati per la provincia di Caltanissetta c’è stata la nostra Aurora Alessi, che con un’ottima prestazione ha contribuito a determinare il buon piazzamento della squadra, giunta al 7º posto.

Nella competizione successiva, denominata Vintage, quattro nostri atleti Master hanno lasciato il segno. Ottimi i piazzamenti per Lillo Geraci (5º nella categoria SM55), Giuseppe Vaccaro (5º nella categoria SM60) e Giovanni La Porta (13º nella categoria SM60), ma straordinario è stato il risultato di Melina Piazza nella categoria SF60: 1ª classificata, in quella che si può considerare con gergo ciclistico una gara monumento. Un tassello ulteriore alla strepitosa annata della squadra.

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