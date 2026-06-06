Tutto pronto per il 26° Rally dei Nebrodi

È tutto pronto per il via della 26^ edizione del rally dei Nebrodi. Saranno 98 gli equipaggi che alle 15:05 lasceranno la piazza Vittorio Emanuele II di Sant’Angelo di Brolo alla volta delle prime quattro prove speciali, di questo terzo round della Coppa Italia Rally Aci Sport 9^ Zona. Interessanti i primi riscontri fatti segnare nel corso dello shakedown mattutino.

Marco Pollara con Giuseppe Princiotto hanno messo subito in chiaro la loro esperienza con la Skoda Fabia assistita dal Team Munaretto, dimostrando grande ritmo sul breve tratto della prova speciale Raccuja scelto come test delle macchine da gara “abbiamo avuto leggeri problemi tecnici a cui subito abbiamo fatto fronte, per cui siamo pronti per affrontare le prime prove speciali”.

Feeling immediato per Dario Salpietro su Skoda, con Francesco Galati alle note, ai primi chilometri sulla vettura a Marco Boemo: “è veramente difficile essere efficaci all’esordio su una vettura così performante”, ha detto il giovane pilota di Sinagra “ma son convito che con il passar dei chilometri riusciremo a trovare la quadra”.

Dello stesso parere Filippo Bellini, anche lui al debutto su Skoda: “tutta un’altra storia rispetto alla Mitsubishi co cui l’anno scorso ho gareggiato. Sarà quindi una gara di apprendimento, ma cercheremo comunque di dare il massimo”.

Fase di apprendimento per Alessio Profeta, che torna alla classe regina qui in equipaggio con Rosario Merendino.

Passando alle altre categorie, Alessio Pollara ha sottolineato il proprio entusiasmo ad essere presente su queste strade che rappresentano la leggenda del rally messinese. “La Renault Clio R3 ci sta dando soddisfazioni importanti. Puntiamo a confrontarci con le vetture di vertice” ha dichiarato il giovane palermitano.

Riscontri interessanti arrivano anche dagli equipaggi della Rally4, con Claudio Greco e Giuseppe Pergolizzi, Osman Caristi navigato da Anna Maria La Mattina, molto rapidi sin dai primi passaggi con le Peugeot turbo. Nella Rally4-R2B si sono distinti con la versione aspirata Marco Cannino e Giuseppe Buscemì, mostrando grande competitività.

Alle 15.05 è previsto il via ufficiale con l’apertura del via verso le prime quattro prove speciali, mentre i piloti si preparano a sfidarsi lungo i tracciati dei Nebrodi.