Tra istituzioni e cultura, Palermo accoglie l’ambasciatrice della Lituania Dalia Kreivienė

PALERMO (ITALPRESS) – Incontri con le principali istituzioni cittadine e un omaggio alla cultura lituana nel più importante teatro della Sicilia. È stata una giornata all’insegna del dialogo istituzionale e della cooperazione culturale quella vissuta ieri a Palermo dall’Ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, ospite del Consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia guidato dal Console Alessandro Palmigiano.

La visita ha preso il via in prefettura, dove l’Ambasciatrice è stata ricevuta dal prefetto di Palermo, Massimo Mariani. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi legati alle relazioni internazionali, alla cooperazione tra istituzioni e al ruolo strategico che la Sicilia riveste nel dialogo tra i Paesi dell’area mediterranea e del contesto europeo.

Altro momento significativo della giornata è stato l’incontro a Villa Niscemi con il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Il confronto ha consentito di approfondire le opportunità di collaborazione tra il territorio palermitano e la Lituania nei settori della cultura, del turismo e della promozione internazionale, confermando il crescente interesse verso iniziative condivise capaci di favorire nuovi percorsi di scambio e cooperazione.

La delegazione lituana ha quindi raggiunto il Teatro Massimo di Palermo, dove è stata accolta dal Sovrintendente Marco Betta. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo della cultura come strumento di dialogo tra i popoli e di rafforzamento dell’identità europea condivisa.

La giornata si è conclusa proprio al Teatro Massimo con il concerto sinfonico diretto dal Maestro Nir Kabaretti, aperto dall’esecuzione di “De Profundis” di Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, figura emblematica della cultura lituana e tra i più importanti compositori della storia del Paese baltico. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione culturale sviluppato negli anni dal Consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia e dal Teatro Massimo di Palermo, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza reciproca tra le comunità dei due territori.

Il Console della Repubblica di Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano, ha detto: “La visita dell’Ambasciatrice Kreiviene conferma la qualità delle relazioni costruite negli anni tra la Lituania e la Sicilia. Gli incontri con il Prefetto Mariani, con il Sindaco Lagalla e con il Sovrintendente Betta testimoniano la volontà comune di rafforzare un dialogo che non si limita agli aspetti istituzionali, ma coinvolge anche la cultura, il turismo e la promozione dei territori. Palermo si conferma un interlocutore privilegiato per la Lituania nel Mediterraneo e un punto di riferimento importante per lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione tra le nostre comunità”.

La visita istituzionale a Palermo segue gli appuntamenti culturali e istituzionali già svolti nei giorni precedenti e conferma la solidità dei rapporti costruiti negli anni tra la Sicilia e la Repubblica di Lituania, nel segno della collaborazione, della cultura e dell’amicizia tra i due popoli.

-Foto ufficio stampa Consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia, da sinistra Dalia Kreivienė, Marco Betta ed Alessandro Palmigiano-

(ITALPRESS).