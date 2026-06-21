Sofia muore a 22 anni, il video choc con le risate del ragazzo a bordo dell’auto che l’ha investita

Uno schianto devastante, due ragazze gravissime una delle quali morirà poche ore dopo in ospedale. È lo scenario della tragedia avvenuta ieri notte a Ceriale nel savonesedove due giovanissime a bordo di uno scooter sono state centrate da un’auto in fase di sorpasso sull’Aurelia lungo il rettilineo tra Ceriale e Albenga. A bordo dello scooter c’è Sofia Barbieri insieme ad una amica: la prima è deceduta nonostante i tentativi di salvarla. La seconda è in condizioni gravi al Santa Corona di Pietra Ligure dove ha subito l’amputazione di un piede.

Alla guida del veicolo che le ha investite c’era una ragazza neopatentata, a bordo della Fiat 500 alcuni amici di lei, più altri giovani che si trovavano in un secondo veicolo subito dietro. La guidatrice è risultata negativa all’alcoltest. Quando i veicoli si fermano, saltano fuori i cellulari. E i video a poca di distanza dalla tragedia raccontano uno spaccato inquietante. E fanno il giro dei social.



Il video choc sui social

Li posta un ragazzo del gruppo, che si riprende e riprende gli amici, mentre – forse in stato di alterazione, come poi dirà in un reel di scuse lui stesso – commenta quasi irridendo l’accaduto con parole shock: “Bro, questa è morta.. abbiamo rotto tutto stanotte. Per un mese niente lavoro, tentato omicidio ci han dato”, si sente pronunciare dal ragazzo poco più che ventenne che ride di fronte alla caserma dei carabinieri, intervenuti per le indagini.

In serata la rabbia per quei video e quelle parole prende la forma di un gruppo di persone che si è radunato intorno all’abitazione del ragazzo che ha postato i video, sulla riviera savonese: lui ha chiamato il 112, dicendo di essere stato minacciato. Poi il video di scuse postato sempre sui social: “chiedo scusa per le storie che ho messo, ho capito la gravità delle cose, me ne vergogno, non pensavo le cose fossero così gravi. Chiedo veramente scusa perché una ragazza ha perso la vita e mi dispiace veramente tanto. Ero ubriaco non capivo le cose, mi dispiace”.