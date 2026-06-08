Sodano ringrazia Agrigento: “Adesso comincia il bello, il bello sarà ricostruire la nostra città”

AGRIGENTO, 08 GIU – “Ringrazio tutti gli agrigentini che oggi hanno scelto di sostenere questo nuovo progetto di una comunità politica che vuole guidare Agrigento verso la nuova primavera. Un ringraziamento e un gesto di rispetto va anche a tutti i nostri competitor con cui ci siamo sfidati in questa campagna elettorale”. Lo ha detto il neo sindaco di Agrigento Michele SODANO, festeggiando davanti al comitato elettorale di viale Della Vittoria. “Adesso comincia il bello, il bello sarà ricostruire la nostra Agrigento” ha aggiunto. (