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Sicily By Car, scorta a Tommaso Dragotto: “Non è bello e non la volevo, ma è un atto dovuto”

Redazione

Sicily By Car, scorta a Tommaso Dragotto: “Non è bello e non la volevo, ma è un atto dovuto”

Ven, 12/06/2026 - 00:05

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PALERMO (ITALPRESS) – “Io non ero molto d’accordo, nel senso che camminare con la scorta non è certamente tra le cose più belle, ma penso sia comunque un atto dovuto da parte delle istituzioni dopo tre attentati: certamente non è una cosa che ho chiesto io, ma che mi hanno dato e che non posso rifiutare”. Lo ha dichiarato all’agenzia Italpress il presidente e fondatore di SicilyByCar Tommaso Dragotto nel commentare la decisione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, riunito oggi dal prefetto Massimo Mariani, di assegnargli la scorta di quarto livello.

“Gli attentati sono stati pesanti, quindi le istituzioni hanno preso una decisione per loro giusta: per me se la legge è questa bisogna chinarsi ad essa. Chinarsi alla legge sì, chinarsi da altre parti no”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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