Caltanissetta. Il Liceo Scientifico “Volta” fa squadra: match docenti – alunni nell’ultima splendida lezione dell’anno scolastico

CALTANISSETTA. Libri chiusi, registri archiviati e una palestra gremita di entusiasmo: si è concluso martedì 9 giugno, ultimo giorno di scuola, con un successo straordinario, ben oltre le aspettative, il tanto atteso match amichevole di pallavolo, che ha visto contrapposti gli alunni e il Corpo Docente ed ATA del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta. Una giornata nata non solo per celebrare la fine dell’anno scolastico, ma soprattutto per esaltare il profondo legame di rispetto e di amicizia, che unisce educatori e studenti dell’istituto, pur nei diversi ruoli. La proposta, avanzata dalla professoressa Stefania Scarlata, ha messo in moto la macchina organizzativa, coinvolgendo tutti i docenti di Scienze Motorie del liceo, capitanati con energia dal Prof. Emilio Galiano. Grazie a questa sinergia e alla sensibilità del Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Parisi – che ha dato con entusiasmo il via libera all’evento – la scuola si è trasformata in un luogo di festa e crescita condivisa, oltre le aule didattiche.

A dimostrazione dello spirito del “Volta”, lo stesso Dirigente Scolastico Vito Parisi ha commentato con orgoglio: “La scuola non è fatta solo di nozioni e verifiche, ma è anzitutto una comunità di persone, che crescono insieme. Questo incontro ravvicina il mondo dei docenti a quello degli studenti in un clima di sana convivialità e rispetto reciproco. Vedere i professori mettersi in gioco e gli alunni partecipare con così tanto entusiasmo è la prova che siamo riusciti a creare un ambiente educativo sereno, unito e pronto a guardare al futuro con ottimismo”. Prima del fischio d’inizio, a rompere il ghiaccio e a far esplodere la palestra in un boato di risate e applausi, è stata una sorpresa memorabile: un’inedita squadra di professoresse del Liceo Scientifico in veste di “cheerleader”. Con tanto di pon-pon, coreografie ironiche e una base musicale travolgente, il gruppo di docenti – guidato con grinta e simpatia dalla Prof.ssa Concetta Pilato – ha regalato un momento di spettacolo puramente “conviviale”, mettendo in luce la straordinaria autoironia degli educatori, pronti a mettersi in gioco pur di strappare un sorriso ai propri studenti. A scendere sul parquet è stata una bellissima e variegata rappresentativa di tutto il Corpo Docente ed ATA del liceo: insegnanti di Matematica, Italiano, Fisica e Lingue hanno unito le forze insieme ad alcuni colleghi di Scienze Motorie, scendendo in campo, uniti dall’unico obiettivo di fare squadra con i ragazzi. A guidare le strategie dalle panchine, nel ruolo di eccezionali coach, sono stati il Prof. Nicolò Leonardi e la Prof.ssa Rossana Vaccaro, abili nel gestire i cambi e a mantenere alto lo spirito di sana competizione contro l’agguerrita ma correttissima selezione degli alunni del Volta.

Al termine della partita, tra sudore, abbracci e applausi scroscianti da parte del pubblico, il risultato finale è passato in secondo piano. A vincere è stata la bellezza dello stare insieme. L’evento si è concluso con il tradizionale terzo tempo: i saluti istituzionali e l’augurio di una splendida estate a tutti gli studenti e alle loro famiglie, con la certezza che giornate come questa lascino un segno indelebile nel percorso di crescita di ogni ragazzo. Questi i protagonisti:

· Monica Alaimo

· Salvatore Andolina

· Alessandro Andaloro

· Salvatore Astuto

· Totò Crucillà

· Concetta Di Marca

· Emilio Galiano

· Nicola Leonardi

· Giusy Liotta

· Enza Palumbo

· Ginetta Parrinello

· Gaetano Ricotta

. Stefania Scarlata

· Enzo Spina

· Gisella Stagnitto

· Rossana Vaccaro

Selezione Alunni:

· Alessio Perna

. Giorgio Annaloro

· Andrea Castellana

· Roberto Curto

· Martina Di Blasi

· Alessandro Dorato

· Andrea Giordano

· Gabriele Ilardo

· Alberto Lopiano

· Carlo Pagliarello Averna

· Marco Palermo

· Aurora Pirello

· Virginia Pistone

· Giusy Polizzi

· Alessio Rancu

· Enrico Rizza

· Martina Romano

· Matilde San Martino

· Alessia Talluto

Il team dei professori “Cheerleaders”

Guidati dalla Prof.ssa Concetta Pilato, le docenti che hanno animato l’apertura:

· Prof.ssa Laura Barone

· Prof.ssa Fabiana Berizia

· Prof.ssa Ilaria Castiglione

· Prof.ssa Susi Gallo

· Prof.ssa Alessandra Giunta

· Prof.ssa Debora Mangiavillano

· Prof.ssa Maria Carmela Miceli

· Prof.ssa Ernesta Musca

· Prof.ssa Concetta Pilato

· Prof.ssa Giovanna Scarpulla

· Prof.ssa Adriana Valenza