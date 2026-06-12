Caltanissetta, progetto per il collegamento all’impianto “Stazzone Angeli”: la II Commissione consiliare incontra l’Ati

La II Commissione consiliare, presieduta da Fabrizio Di Dio, ha incontrato i funzionari tecnici di Ati, ing. M. Denaro e ing. P. Giordano per conoscere la tempistica e gli aggiornamenti sul progetto esecutivo per il collegamento all’impianto “Stazzone Angeli” (ID52) che coinvolgono l’istituto Signore della Città di Caltanissetta.

L’incontro, riguardante la Rete idrica di Caltanissetta, è stato fortemente voluto anche dai consiglieri Annalisa Petitto, Felice Dierna e Annalisa e Roberto Gambino, dalla vice presidente Oriana Mannella e condiviso da tutti i componenti della commissione.

I tecnici dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Caltanissetta hanno relazionato sullo stato di attuazione dell’intervento, quantificato i lavori nel valore complessivo di 1.560.000,00 euro e affermato che entro agosto sarà approvato il progetto esecutivo.

Subito dopo l’approvazione, lo stesso sarà trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Acque e dei Rifiuti per ottenere la necessaria copertura finanziaria e al successivo avvio concreto dei lavori.

