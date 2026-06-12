Caltanissetta, la storia di Matteo Sillitti: 20enne crea un archivio gratuito di mappe concettuali per aiutare studenti con DSA

CALTANISSETTA – C’è un progetto digitale nato in una cameretta di Caltanissetta che sta raggiungendo studenti e professori in tutta Italia. Lo ha creato Matteo Sillitti, 20 anni, diplomato con 100 e lode nel 2024 all’ITET Rapisardi Da Vinci di Caltanissetta, che ha trasformato il suo personale metodo di studio, sviluppato per affrontare un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), in una risorsa gratuita e accessibile a tutti: il portale Mappe DSA (mappedsa.it).

Nato nel 2021 con l’unico scopo di condividere i propri schemi con qualche compagno di classe, il sito è cresciuto in modo silenzioso e organico per anni, diventando un punto di riferimento per migliaia di studenti italiani che lo trovavano su Google. Ma è dallo scorso febbraio, quando Matteo ha deciso di spingere il progetto sui social network, che “Mappe DSA” è esploso: in soli 4 mesi ha superato le 5,5 milioni di visualizzazioni totali, di cui oltre 3,9 milioni su TikTok, circa 550.000 su Instagram e oltre 1 milione tra YouTube Shorts e altri canali.

Il progetto ha già attirato l’attenzione della stampa nazionale: Orizzonte Scuola, il principale portale italiano di riferimento per docenti e studenti, ha dedicato un approfondimento alla storia di Matteo proprio in questi giorni (link: https://www.orizzontescuola.it/maturita-2026-il-diplomato-con-100-e-lode-che-aiuta-gratis-gli-studenti-dsa-lesempio-di-matteo/).



Il portale conta oggi oltre 400 materiali tra mappe concettuali e appunti di ogni materia, scaricabili istantaneamente senza registrazione. Una parte significativa degli utenti è composta da docenti, che utilizzano le mappe direttamente in classe come strumento didattico inclusivo.

“L’accesso è gratuito, lo è sempre stato e lo sarà per sempre”, afferma Matteo. “Penso che questi materiali didattici debbano essere un diritto. Il portale si sostiene unicamente tramite la pubblicità, senza mai chiedere un centesimo agli studenti.”

Dietro ai numeri c’è una strategia comunicativa pensata per intercettare i ragazzi dove si trovano. Matteo utilizza meme educativi e video sovrapposti a clip di gameplay, un format virale su TikTok, per portare contenuti didattici a chi altrimenti li eviterebbe.

Con gli Esami di Stato ormai imminenti, Matteo sta spingendo una campagna intensiva sui social per fornire strumenti di ripasso rapido, accogliendo anche richieste di mappe personalizzate per chi non riesce ancora a costruirle in autonomia.

