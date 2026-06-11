A Gela corso di aggiornamento per i militari del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Si è svolta a Gela una seduta di aggiornamento professionale dedicata ai militari del Corpo della Capitaneria di porto – Guardia costiera. Funzionari e istruttori della Polizia di Stato della Questura di Caltanissetta nel corso dell’incontro hanno trattato diversi argomenti, tra i quali: la disciplina giuridica sull’uso delle armi, le tecniche operative concernenti le perquisizioni personali, l’uso delle manette, la gestione dello stress ed altro.

L’attività rientra in un contesto di proficua quanto fattiva collaborazione tra le istituzioni dello Stato che va avanti ormai da diversi anni