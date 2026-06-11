Caltanissetta, Case a 1 Euro. L’assessore Olivo: “Meno polemiche, più case recuperate”

Ci sono momenti in cui la politica deve scegliere se guardarsi allo specchio oppure guardare avanti. L’iniziativa “Case a 1 Euro” rappresenta una grande opportunità per Caltanissetta: un progetto nato con l’obiettivo di recuperare immobili abbandonati, contrastare il degrado urbano, attrarre nuovi investimenti e restituire vita a parti importanti del nostro centro storico.

Che questo percorso abbia avuto origine da una proposta politica promossa dal consigliere comunale Fabrizio Di Dio e approvata dal Consiglio Comunale nel 2022 è un fatto documentato, pubblico, mai messo in discussione: lo attestano decine di articoli di stampa dal 2022 a oggi, lo riconoscono i comunicati ufficiali del Comune, lo ribadisce esplicitamente l’Assessore Olivo nella sua Relazione annuale del 2025, firmata anche dal Sindaco Walter Tesauro. Nessuno ha mai sottratto a Di Dio la paternità dell’idea. Nessuno. Mai.

Il comunicato stampa dell’8 giugno 2026 non aveva tra i suoi obiettivi quello di riscrivere la storia amministrativa della città: aveva un obiettivo molto più semplice, e molto più urgente — raggiungere i proprietari di immobili abbandonati e convincerli ad aderire a un’iniziativa che, fino a quel momento, aveva prodotto risultati deludenti. Perché tra l’approvazione di un regolamento e la sua concreta realizzazione esiste una distanza che può essere molto breve oppure molto lunga. Nel caso delle “Case a 1 Euro”, quella distanza è durata anni.

Ed è proprio per ridurre quella distanza che, negli ultimi mesi, l’Amministrazione ha deciso di imprimere un’accelerazione all’iniziativa. Con la Direttiva Assessoriale prot. n. 8699 del 22 gennaio 2026, si è chiesta l’attivazione concreta della macchina amministrativa. È stato richiesto un nuovo Avviso Pubblico più snello, accessibile e comprensibile; sono state avviate attività di coordinamento con gli uffici; è stata programmata una strategia di comunicazione dedicata e sono stati coinvolti professionisti, operatori del settore e soggetti potenzialmente interessati alla promozione dell’iniziativa. Fino ad arrivare a lunedì 8 giugno 2026, il giorno in cui quell’Avviso è stato finalmente pubblicato all’Albo Pretorio. Non per intestarsi la gloria di un’idea altrui, ma perché Caltanissetta merita che le idee buone diventino realtà tangibili.

I regolamenti, da soli, non recuperano le case. Le case vengono recuperate quando qualcuno decide di aderire al progetto. Ecco perché il tema centrale oggi non dovrebbe essere chi possa vantare una fotografia accanto a un’idea, ma quante porte riusciremo a riaprire, quante abitazioni torneranno a vivere e quante famiglie sceglieranno di investire nella nostra città.

“Non ho la minima intenzione di intestarmi qualcosa che ancora non esiste – dichiara l’Assessore Pier Paolo Olivo –. Ho, però, tutta l’intenzione di far sì che esista e il dovere di lavorare affinché le buone idee producano risultati concreti. Per questo motivo desidero rivolgere nuovamente un appello accorato ai proprietari di immobili inutilizzati, abbandonati o non più rispondenti alle proprie esigenze. Se possedete una casa che da anni rappresenta soltanto costi, manutenzioni, preoccupazioni e responsabilità, valutate con attenzione l’opportunità offerta dall’iniziativa ‘Case a 1 Euro’. Ogni immobile recuperato significa una strada più viva, una luce accesa in più, un pezzo di città restituito alla comunità. Su chi abbia avuto l’idea — e la storia, come detto, lo ricorda con chiarezza — il dibattito è già chiuso da tempo: gli archivi dei giornali ne sono testimoni fedeli. Ciò che invece non è ancora chiuso è il cantiere più importante: quello della città che si rinnova. Le città non cambiano grazie alle polemiche. Cambiano quando le idee diventano realtà. E oggi la vera sfida non è stabilire chi debba ricevere un applauso per primo. La vera sfida è fare in modo che, tra qualche anno, nessuno debba più passare davanti a una casa abbandonata e chiedersi perché sia rimasta chiusa così a lungo”.

INFO UTILI PER I CITTADINI

I proprietari interessati possono presentare la domanda compilando il modulo disponibile sull’Albo Pretorio online del Comune di Caltanissetta, trasmettendolo attraverso una delle seguenti modalità: