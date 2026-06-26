Sicily by Car, rinnovato l’accordo come Main Partner del Palermo FC

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà nuovamente Sicily by Car azienda palermitana, leader tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ed espansa a livello internazionale, il Main Partner del Palermo FC rinnovando quindi il suo supporto al fianco della squadra cittadina. Il noto brand continuerà ad essere presente sul fronte della maglia ufficiale del Palermo in tutti gli impegni sportivi della Prima Squadra maschile. Il logo di Sicily by Car comparirà, inoltre, sul fronte delle maglie della Prima Squadra femminile e di tutte le formazioni del Settore Giovanile maschile e femminile, a conferma del pieno impegno verso la Società e della fiducia verso il raggiungimento degli obiettivi della stagione 2026/2027. “Anche nella prossima stagione sportiva vogliamo fare strada insieme: essere al fianco del Palermo FC non solo vuol dire sostenere la squadra ma l’intera città in un percorso di riscatto che va ben oltre i risultati sportivi – dichiara il presidente di Sicily By Car Tommaso Dragotto – Siamo pronti a ripartire, affrontando insieme ogni partita, consapevoli dell’impegno, della fatica e delle responsabilità che la squadra dovrà affrontare ma, come dico spesso, noi non molliamo mai!”.

“La conferma di Sicily by Car al fianco del nostro Club premia la qualità di un rapporto solido costruito nel corso degli anni – dichiara Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC – Questa partnership unisce due eccellenze del territorio, accomunate da una forte identità e da una crescente presenza internazionale, nel segno della fiducia reciproca e della condivisione di valori”.

– foto ufficio stampa Sicily by Car –

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