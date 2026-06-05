Serie A, oggi il sorteggio del calendario – Diretta

(Adnkronos) – Prende forma la Serie A 2026-27. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 sarà sorteggiato il calendario – in diretta tv e streaming – della prossima stagione del campionato italiano. La Lega Calcio Serie A è quindi pronta a definire tutti gli accoppiamenti per le 38 giornate del torneo. Il campionato inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026

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