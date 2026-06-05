Caltanissetta, auto contro moto in zona Bloy: giovane in fin di vita

Gravissimo incidente stradale registrato nella tarda mattinata di oggi alla Rotonda Bloy, uno degli snodi viari cruciali di Caltanissetta. Nel violento impatto tra un’utilitaria Opel nera e uno scooter, con due ragazzi a bordo, il conducente del mezzo a due ruote ha purtroppo subito ferite gravissime

Secondo le prime informazioni, l’urto tra i due mezzi stato violentissimo. Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

I soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto insieme alle unità di soccorso medico avanzato, hanno immediatamente trasportato il ferito grave in ospedale. La situazione è estremamente critica: sanitari al lavoro per tentare il miracolo.

La Polizia di Stato ha transennato l’area per consentire i rilievi di rito e stabilire le responsabilità. Il traffico nella zona è rimasto pesantemente bloccato per ore.

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