212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Musumeci: “Grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno operano al fianco dei cittadini”

”In occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, rivolgo il mio più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno, con senso del dovere, professionalità e spirito di servizio, operano al fianco dei cittadini per garantire la sicurezza e la legalità. Alla grande famiglia dell’Arma e alla memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere va la mia profonda riconoscenza e gratitudine”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Adnkronos)