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Camion invade corsia opposta sull’A18 in direzione Messina e investe un’auto, due feriti

Redazione 3

Camion invade corsia opposta sull’A18 in direzione Messina e investe un’auto, due feriti

Ven, 05/06/2026 - 11:16

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Un camion che transitava sull’A18 in direzione di Messina, per cause in corso di accertamenti, ha invaso la carreggiata opposta, in direzione di Catania, scontrandosi con un’auto, una Fiat 500. Nell’impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo per Giardini Naxos, due persone sono rimaste ferite. L’incidente stradale ha provocato la chiusura di quel tratto dell’autostrada Messina-Catania. Da poco è stata riaperta la corsia di sorpasso, in direzione del capoluogo etneo, per fare smaltire la lunga coda. (ANSA).

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