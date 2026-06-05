Mussomeli, focus medico su gozzo endemico e patologie tiroidee: specialisti a confronto nella Biblioteca comunale

“Il gozzo endemico e le tireopatie”. È questo il titolo della mattinata di studi medici che si svolgerà domani sabato 6 giugno a Mussomeli nella sala conferenze “Livatino” della Biblioteca comunale Paolo Emiliani Giudici.

A presiedere il congresso sarà l’endocrinochirurgo Francesco Scaffidi Abbate. I lavori avranno inizio alle ore 10 con la registrazione dei partecipanti; a seguire, dopo il saluto delle autorità, si entrerà nel vivo del dibattito, i cui contenuti saranno moderati dalla dottoressa Daniela Noto.

Il programma degli interventi sarà aperto da Daniela Lo Brutto, che parlerà di “Epidemiologia e clinica del gozzo endemico”. A seguire, Letizia Carmina relazionerà sulle “Diagnosi strumentale della patologia tiroidea”. Il programma proseguirà con un nuovo intervento di Daniela Lo Brutto sulla “Termoablazione tiroidea” e con la relazione di Letizia Carmina sul “Verde di indocianina e fluorescenza per ridurre l’ipoparatiroidismo post operatorio”.

A completare il parterre dei relatori sarà il presidente del congresso Francesco Scaffidi Abbate, al quale spetterà il compito di illustrare lo stato dell’arte della “Tecnica chirurgica del gozzo endemico”.

L’evento, che può contare sul patrocinio dell’Asp di Caltanissetta, è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina da Fulcongress Provider 4842. La partecipazione all’iniziativa è valida ai fini dell’attribuzione di 4,3 crediti formativi ECM.

Speaker dell’evento sarà il giornalista Giuseppe Taibi.