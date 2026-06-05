Roma, denuncia su pagina Facebook ‘Morti di lavoro’: “Operaio su scala senza protezioni in sede Federmanager”

(Adnkronos) – Un lavoratore "arrampicato in precario equilibrio su una scaletta al primo piano della sede nazionale di Federmanager in via Ravenna a Roma, senza i dispositivi di protezione individuali né gli ancoraggi prescritti dalla normativa sui lavori in quota". E' quanto denuncia il giornalista Piero Santonastaso pubblicando una foto dell'operaio sulla sua pagina Fb 'Morti di lavoro' dove si occupa dei temi legati alla sicurezza sul lavoro. "La normativa in tema di lavori in quota, a un'altezza superiore ai due metri dal suolo, è molto stringente, prevede l'uso di di protezioni individuali come imbracature di sicurezza e casco, una linea di ancoraggio in caso di caduta o di perdita di equilibrio in modo da tutelare l'incolumità e il lavoratore – sottolinea all'Adnkronos Santonastaso – Non credo che Federmanager sia coinvolta direttamente, penso di più alla superficialità di una persona che si trovava lì a lavorare, però il fatto che anche nella sede di un'associazione, formalmente e dichiaratamente molto impegnata sul piano della prevenzione e della sicurezza, si debba assistere a un fatto del genere significa che in tema di cultura della sicurezza c'è ancora molto da fare". Sulla sua pagina Santonastaso racconta le storie di infortuni sul lavoro e tiene il triste conteggio delle vittime in Italia: "Secondo i miei conteggi, che faccio personalmente con una selezione giornaliera nel panorama informativo, quest'anno siamo a 486 vittime con un aumento dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)