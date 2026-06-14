Sicilia, minacce a Margherita La Rocca Ruvolo: la solidarietà del gruppo FI all’Ars

“Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, la piu amichevole solidarietà alla nostra amica e collega Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago, per l’ennesimo vile attacco subito. Questa nuova lettera anonima, ricolma di insulti e volgarità, non è purtroppo un episodio isolato, ma si inserisce in una scia di intimidazioni che la prendono di mira.È intollerabile che chi amministra con impegno debba subire tale violenza. Per questo, confidiamo che gli inquirenti, già al lavoro, individuino al più presto l’autore o gli autori di questi gesti vigliacchi. È necessario garantire la sicurezza e la piena agibilità politica del sindaco La Rocca Ruvolo, affinché possa continuare a servire la propria comunità senza timore.A Margherita va la nostra vicinanza umana più profonda e la certezza che non è sola.”Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana