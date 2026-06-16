Assenteismo in una società partecipata del Comune a Palermo, 9 obblighi di firma

Nuova bufera assenteismo a Palermo. La Polizia di Stato ha incastrato nove dipendenti di una società partecipata del Comune, accusati a vario titolo di truffa aggravata e peculato. Nei loro confronti la Digos della Questura di Palermo ha eseguito un’ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un decimo lavoratore è stato invece iscritto nel registro degli indagati e ha ricevuto un’informazione di garanzia. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia e dal sostituto Eugenio Faletra, ha portato alla luce un collaudato sistema di complicità. Grazie a pedinamenti e telecamere nascoste piazzate nei punti strategici, gli investigatori hanno filmato le quotidiane condotte di assenteismo degli indagati, che riuscivano a risultare presenti grazie a colleghi compiacenti che strisciavano il badge al loro posto. Tra i profili più pesanti emersi dall’indagine del Gip Emanuela Carrabotta c’è quello di un capo squadra, con il ruolo di rappresentante sindacale: l’uomo abbandonava sistematicamente il posto di lavoro per sbrigare faccende private, utilizzando anche l’auto di servizio della società (da qui l’accusa di peculato mossa a lui e a un altro collega). Il Tribunale ha già disposto la comunicazione delle misure cautelari al datore di lavoro per i relativi provvedimenti disciplinari. (ITALPRESS).