Redditi 2026 e Concordato Preventivo Biennale, a Palermo incontro dell’Ordine dei Commercialisti

Approfondire le novità del modello Redditi 2026, gli ISA relativi al periodo d’imposta 2025 e le nuove adesioni al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027. Sono questi i temi al centro del convegno gratuito “Redditi 2026 e Concordato Preventivo Biennale”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.L’appuntamento è in programma lunedì 22 giugno 2026, dalle 15 alle 19, a Villa Malfitano, in via Dante 167 a Palermo. I saluti istituzionali saranno affidati a Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. Relatore dell’incontro sarà Giuseppe Avanzato, commercialista e pubblicista in Agrigento.«Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta una delle novità più significative degli ultimi anni nel rapporto tra Fisco e contribuenti. Per questo motivo abbiamo ritenuto fondamentale dedicare un momento di approfondimento specifico, affinché imprese e professionisti possano coglierne appieno opportunità, vantaggi e criticità. Si tratta di uno strumento destinato ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella pianificazione fiscale, offrendo maggiori certezze nella programmazione delle attività economiche e professionali», ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, Nicolò La Barbera.Il convegno, in corso di accreditamento presso il CNDCEC, si propone come un’occasione di aggiornamento professionale su alcuni dei passaggi più rilevanti della prossima stagione dichiarativa e sugli strumenti di programmazione fiscale messi a disposizione di imprese e professionisti. Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione attraverso il Portale ISI Formazione.